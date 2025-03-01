В Казани стартует главный внутренний турнир по лыжам — чемпионат России

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 1 марта, в Казани стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Главный внутренний турнир лыжного сезона пройдет в казанском поселке Мирный с 1 по 9 марта.

В субботу в рамках чемпионата России в Казани состоятся два 20-километровые скиатлоны у женщин и мужчин.

Также в программе турнира запланированы в другие дни смешанная эстафета 4х5 км, индивидуальный спринт классическим стилем, гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, командный спринт свободным стилем, а также мужская и женская эстафеты 4х7,5 км.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Ожидается, что в соревнованиях в Казани примут участие около 200 лыжников и 35 регионов страны. На чемпионате России по лыжным гонкам планируют стартовать все ведущие спортсмены, в том числе Александр Большунов, Савелий Коростелев, Анастасия Фалеева, Наталья Терентьева и другие.

Все гонки чемпионата России по лыжам в Казани в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее в январе в поселке Мирный прошел один из этапов Кубка России по лыжным гонкам.

Зульфат Шафигуллин