Эксперт: восстановление авиасообщения между Россией и США возможно в краткосрочной перспективе

Фото: Максим Платонов

Политолог и американист Малек Дудаков в интервью RT сообщил, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и США может обрести реальность в ближайшем будущем.

По словам Дудакова, основным препятствием для этого является отсутствие политической воли со стороны американских властей. Если авиасообщение будет возобновлено, российские авиакомпании смогут снова организовать рейсы в Соединенные Штаты.

Однако он уточнил, что Европа в данный момент проводит более жесткую политику. Дудаков полагает, что даже если американское воздушное пространство откроется для российских авиакомпаний, европейские маршруты все равно могут оставаться закрытыми, что потребует обхода Европы для полетов в западное полушарие.

Накануне российская сторона на переговорах в Стамбуле предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами. Также в Госдуме России выразили надежду, что после назначения нового посла в США откроются закрытые консульства и будет возвращена российская дипломатическая собственность.



Анастасия Фартыгина