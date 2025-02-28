Александр Дарчиев стал новым послом России в США

Фото: Максим Платонов

Россия получила согласие на назначение Александра Дарчиева новым послом в США. Об этом сообщили в МИД России.

Официальная нота была передана американской стороной во время консультаций, которые прошли 27 февраля в Стамбуле.

— Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, — говорится в документе министерства.

Александр Дарчиев, ранее занимавший пост директора департамента Северной Атлантики МИД России, вскоре отправится в Вашингтон для выполнения своих обязанностей. Ожидается, что его отъезд состоится в ближайшее время.

Также российская сторона на переговорах в Стамбуле предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами. Тезисы, озвученные на встрече, опубликовали на сайте МИД России.

Анастасия Фартыгина