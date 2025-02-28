В Госдуме надеются на восстановление консульств в США при новом после

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуме России выразили надежду, что после назначения нового посла в США откроются закрытые консульства и будет возвращена российская дипломатическая собственность. Об этом заявил депутат Виктор Водолацкий в интервью RT.

По его словам, после недавнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ожидаются позитивные изменения. Водолацкий пояснил, что новый посол вскоре начнет выполнять свои обязанности и это может способствовать восстановлению работы консульств, закрытых в ряде штатов.

Депутат также подчеркнул, что в России консульства и посольства вернутся к прежнему режиму работы, который существовал до ухудшения отношений. Он добавил, что действия США могут стать сигналом для Евросоюза о необходимости восстановления отношений с Россией, что, по его мнению, будет выгодно всем сторонам.

Водолацкий предостерег: продолжение текущей политики может привести к серьезным последствиям для Евросоюза.

Анастасия Фартыгина