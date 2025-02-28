На переговорах в Стамбуле Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

Фото: Максим Платонов

Российская сторона на переговорах в Стамбуле предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами. Тезисы, озвученные на встрече, опубликованы на сайте МИД России.

— Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016—2018 гг. Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения, — говорится в публикации.

Кроме того, стороны обсудили пути преодоления «многочисленных «раздражителей», доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций». В ходе переговоров также согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий России и США.

Накануне в Стамбуле завершились переговоры России и США. Они продлились шесть с половиной часов. Темой переговоров стала нормализация работы посольств. На встрече, к которой привлекли высокопрофильных дипломатов и экспертов, планировалось обсудить проблемы, возникшие из-за действий предыдущей администрации США.

Елизавета Пуншева