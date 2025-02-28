Гидрометцентр: март в Татарстане будет теплым и без аномалий

Фото: Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра, март в Татарстане будет теплым и без значительных погодных аномалий. Средняя температура в республике ожидается на 0,5 градуса выше климатической нормы, которая составляет минус 4,2 градуса.

В Казани температура будет еще немного выше — около минус 3,3 градуса. Количество осадков в марте также прогнозируется в пределах климатической нормы, что обещает комфортные условия для жителей региона.

Напомним, что Татарстан находится в малоградиентном барическом поле — так называется процесс, для которого характерен большой разброс температур воздуха по территории и их значительный суточный ход.

Анастасия Фартыгина