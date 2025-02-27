Синоптики спрогнозировали перестройку атмосферных процессов в Татарстане

На смену антициклональной погоде придут североатлантические циклоны с осадками различной интенсивности, метелями и порывистым ветром

Фото: Михаил Захаров

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 3—4 марта, начнется перестройка атмосферных процессов: на смену антициклональной погоде придут североатлантические циклоны с осадками различной интенсивности, метелями и порывистым ветром. Температурный фон составит в ночные часы -7... -12°, 3 марта при прояснениях до -16°, днем -1... -6°.

Татарстан находится в малоградиентном барическом поле — так называется процесс, для которого характерен большой разброс температур воздуха по территории и их значительный суточный ход.

В ближайшие дни, 28 февраля и 1—2 марта, в Татарстане прогнозируется повышение атмосферного давления. Существенных осадков в этот период не ожидается. Температура воздуха 28 февраля и 1 марта ночью и утром понизится до -10... -15°, при прояснениях до -24°, а днем составит -2... -8°. 2 марта температура немного повысится и ночью, утром прогнозируется -8... -13°, при прояснениях до -19°, днем от -1 до -6°.



Дарья Беззубова