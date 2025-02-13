В Татарстане ветеранам ВОВ выплатят до 50 тысяч рублей к 80-летию Победы

Фото: Динар Фатыхов

К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны, проживающие в Татарстане, получат единовременные денежные выплаты. Соответствующий проект указа раиса республики Рустама Минниханова подготовил Минтруд республики, и в настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту указа, выплаты будут произведены в апреле-мае 2025 года за счет средств бюджета Татарстана.

Размер выплаты составит 50 тыс. рублей для следующих категорий:

инвалиды ВОВ;

участники ВОВ;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Вдовам (вдовцам) умерших (погибших) инвалидов и участников ВОВ, а также труженикам тыла (проработавшим не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период работы на оккупированных территориях) и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, будет выплачено по 10 тыс. рублей.

Напомним, в 2025 году ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы и малолетние узники концлагерей также получат единовременную федеральную выплату в размере 80 тысяч рублей.

Рената Валеева