В Татарстане хотят ввести «счастливые часы» в сельских магазинах

Глава Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов предложил ввести «счастливые часы» в сельских магазинах Татарстана. Нововведение должно создать атмосферу праздника и радости для покупателей. Об этом Шаймарданов сообщил на собрании Союза организаций потребительской кооперации республики.

По его словам, в «счастливые часы» местные жители смогут делать покупки по более выгодным ценам, а также участвовать в беспроигрышных лотереях для детей.

В Татарстане сейчас работают 145 пунктов комплексного обслуживания населения, которые обеспечивают среднемесячный товарооборот около 547 тыс. рублей.

В этом году планируется построить еще семь сельских магазинов, а работа по созданию новых торговых точек продолжится. Шаймарданов подчеркнул, что важно выбирать удобные для покупателей методы продаж, чтобы увеличить товарооборот и удовлетворить спрос.

Он также уточнил, что внешний вид магазинов играет большую роль. Небольшой косметический ремонт и привлекательные вывески могут привлечь больше покупателей. Кроме того, продажа товаров с открытой выкладкой и самообслуживанием сделает покупки более удобными.

Мобильные торговые форматы, такие как автолавки, уже обслуживают более 1,2 тыс. населенных пунктов, обеспечивая жителей необходимыми товарами. Каждая автолавка в среднем продает товаров на сумму более 385 тыс. рублей в месяц.



Напомним, что в 487 малонаселенных пунктах Татарстана нет торговых точек, где можно приобрести алкоголь. За последний год количество таких сел и деревень увеличилось на 73.



Анастасия Фартыгина