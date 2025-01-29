В Татарстане закрывают алкомаркеты в малонаселенных деревнях

Фото: Галия Шакирова

В Татарстане в 487 малонаселенных пунктах нет торговых точек, где можно приобрести алкоголь. За последний год количество таких сел и деревень увеличилось на 73. Об этом сообщил руководитель Госалкогольинспекции республики Жаудат Ахметханов.

Примерно 1,2 тыс. сельских населенных пунктов не имеют стационарных торговых объектов, в то время как в тех, где есть торговля, алкоголь не продается.

— Теневые дельцы используют эту ситуацию в своих неблаговидных целях, — подчеркнул Ахметханов.

В программах «Татспиртпрома» участвуют 379 объектов, предлагающих алкоголь экономсегмента и другие напитки по минимальным ценам.



Напомним, что в 2024 году в Татарстане зарегистрировали 250 смертей от алкогольного отравления, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.



Анастасия Фартыгина