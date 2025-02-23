На благоустройство территории около отелей у «Миллениума» направили 311,3 млн рублей

Фото: Мария Зверева

На благоустройство территории около гостиниц у «Миллениума» направили 311,3 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

В перечень работ входит капитальный ремонт разворотной петли под мостом «Миллениум» — от ул. Фатыха Амирхана до Дворца единоборств «Ак Барс». Помимо этого, заказчик займется благоустройством прилегающей территории вдоль строящегося гостиничного комплекса и апартаментов в Ново-Савиновском районе Казани.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Срок исполнения работ — 18 ноября 2025 года.

Напомним, соответствующий проект опубликовали в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ) в начале февраля. Он разработан компанией ООО «Дорстрой Комплекс», а его техническим заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Отели «Миллениум Панорама» категории 4* и 5* планируют открыть в этом году.

Галия Гарифуллина