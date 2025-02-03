Три новых отеля откроются в Казани в 2025 году

Фото: Мария Зверева

В 2025 году в Казани планируется открытие трех новых средств размещения. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

По ее словам, в городе откроются отели «Миллениум Панорама» категории 4* и 5*, а также «Муниб» категории 4*. За счет этого номерной фонд Казани прирастет на 521 единицу (1042 места).



Санникова напомнила, что в прошлом году в Казани открылись два новых отеля: «Дион Инн» категории 4* и бутик-отель «Сомов».

Напомним, череда крупных международных мероприятий, которыми был так богат 2024-й для Казани, обеспечила ей высокую загруженность гостиниц. За десять месяцев прошлого года в отелях и глэмпингах Татарстана остановились более 2 млн человек. Наступивший 2025 год обещает быть не таким насыщенным на события, в связи с чем отельеры ожидают более напряженную конкуренцию за гостей. Но наибольшее беспокойство они высказывают в связи с вводом туристического налога, который они должны собирать с гостей уже с января. Подробности — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина