В Казани благоустроят территории у гостиниц около «Миллениума»
В Казани запланировали капремонт дорожной инфраструктуры в районе моста «Миллениум», расположенного в Ново-Савиновском районе. Соответствующий документ опубликовали в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Проект включает ремонт разворотной петли и подъездного проезда под мостом, который соединяет улицу Фатыха Амирхана с дворцом единоборств «Ак Барс». В рамках благоустройства также будет обустроена территория вдоль нового гостиничного комплекса и апартаментов.
Проект разработан компанией ООО «Дорстрой Комплекс», а его техническим заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Застройщиком проекта является ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».
Напомним, что в 2025 году в Казани откроются три новых отеля: «Миллениум Панорама» категории 4 и 5 звезд, а также «Муниб» категории 4 звезд. Номерной фонд города увеличится на 521 единицу.
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