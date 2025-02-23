На строительство второй линии казанского метрополитена выделили еще почти 977 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделили еще почти 977 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

В рамках строительства запланированы подготовительные и земляные работы, а также устройство верхнего строения железнодорожного пути, туннелей и искусственных сооружений.

Работы должны быт завершены к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.

Напомним, проект строительства первого участка второй линии, который соединит станцию Фучика со станцией Сахарова, получил положительное заключение чуть больше месяца назад.

В ноябре прошлого года стало известно, что на строительство направят более 985 млн рублей. В начале февраля на работы выделили еще 555,4 млн рублей. Четыре новые станции метрополитена в Казани планируется открыть к 2027 году.



Галия Гарифуллина