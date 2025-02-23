На строительство второй линии казанского метрополитена выделили еще почти 977 млн рублей
На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделили еще почти 977 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
В рамках строительства запланированы подготовительные и земляные работы, а также устройство верхнего строения железнодорожного пути, туннелей и искусственных сооружений.
Работы должны быт завершены к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.
Напомним, проект строительства первого участка второй линии, который соединит станцию Фучика со станцией Сахарова, получил положительное заключение чуть больше месяца назад.
В ноябре прошлого года стало известно, что на строительство направят более 985 млн рублей. В начале февраля на работы выделили еще 555,4 млн рублей. Четыре новые станции метрополитена в Казани планируется открыть к 2027 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.