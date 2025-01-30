В Казани к 2027 году планируют достроить 4 новые станции метро

Фото: Динар Фатыхов

К 2027 году в Казани планируется открыть четыре новые станции метрополитена. Об этом сообщил глава Минтранса Фарит Ханифов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Ханифов напомнил, что с 2005 года в Казани уже открыли 11 станций метро, сформировавших первую и пока единственную линию. Последней из них стала станция «Дубравная», запущенная в 2018 году.

Проект строительства первого участка второй линии казанского метрополитена, который соединит станцию «Фучика» со станцией «Сахарова», получил положительное заключение от Главгосэкспертизы России. На ее строительство направят более 985 млн рублей

Рената Валеева