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Экономика

В Казани на строительство второй линии метро направили еще 555,4 млн рублей

16:42, 01.02.2025
В Казани на строительство второй линии метро направили еще 555,4 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Казани на строительство первого участка второй линии метро от станции Фучика до станции Сахарова направили еще 555,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В обязанности исполнителя входит выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования. Также подрядчику предстоит заняться земляными работами, устройством верхнего строения железнодорожного пути, туннелей и искусственных сооружений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Напомним, в январе проект строительства первого участка второй линии, который соединит станцию Фучика со станцией Сахарова, получил положительное заключение от Главгосэкспертизы России. В ноябре стало известно, что ее строительство направят более 985 млн рублей.

Четыре новые станции метрополитена в Казани планируется открыть к 2027 году. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени». Он напомнил, что с 2005 года в Казани уже открыли 11 станций метро, сформировавших первую и пока единственную линию.

Галия Гарифуллина

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