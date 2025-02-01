В Казани на строительство второй линии метро направили еще 555,4 млн рублей
В Казани на строительство первого участка второй линии метро от станции Фучика до станции Сахарова направили еще 555,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В обязанности исполнителя входит выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования. Также подрядчику предстоит заняться земляными работами, устройством верхнего строения железнодорожного пути, туннелей и искусственных сооружений.
Работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».
Напомним, в январе проект строительства первого участка второй линии, который соединит станцию Фучика со станцией Сахарова, получил положительное заключение от Главгосэкспертизы России. В ноябре стало известно, что ее строительство направят более 985 млн рублей.
Четыре новые станции метрополитена в Казани планируется открыть к 2027 году. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени». Он напомнил, что с 2005 года в Казани уже открыли 11 станций метро, сформировавших первую и пока единственную линию.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.