Новости общества

17:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главгосэкспертиза одобрила проект первого участка второй линии казанского метро

16:18, 17.01.2025
Главгосэкспертиза одобрила проект первого участка второй линии казанского метро
Фото: Динар Фатыхов

Проект строительства первого участка второй линии казанского метрополитена, который соединит станцию «Фучика» со станцией «Сахарова», получил положительное заключение от Главгосэкспертизы России. Информацию об этом опубликовали на сайте ЕГРЗ.

  • Разработчиком проектной документации выступило ГУП «Татинвестгражданпроект», а застройщиком является компания Главинвестстрой республики.

В ноябре текущего года стало известно о выделении более 985 млн рублей на строительство этого участка. Эти средства будут направлены на оборудование перегона от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон», а также на создание вестибюля, сходов и платформы станции «Сахарова».

Вторая линия метрополитена протянется через пять районов Казани:

  • Приволжский;
  • Советский;
  • Ново-Савиновский;
  • Московский;
  • Кировский.

Первый участок длиной 5,37 километра будет включать четыре станции: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». В дальнейшем планируется продолжить строительство линии на юг к Деревне Универсиады, Республиканской клинической больнице и поселку Мирный.

Напомним, что Институт развития города Казани разработал проект станции «100-летия ТАССР», которая станет переходной от станции «Дубравная» и началом второй ветки Казанского метрополитена.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также