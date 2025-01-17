Главгосэкспертиза одобрила проект первого участка второй линии казанского метро

Фото: Динар Фатыхов

Проект строительства первого участка второй линии казанского метрополитена, который соединит станцию «Фучика» со станцией «Сахарова», получил положительное заключение от Главгосэкспертизы России. Информацию об этом опубликовали на сайте ЕГРЗ.

Разработчиком проектной документации выступило ГУП «Татинвестгражданпроект», а застройщиком является компания Главинвестстрой республики.

В ноябре текущего года стало известно о выделении более 985 млн рублей на строительство этого участка. Эти средства будут направлены на оборудование перегона от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон», а также на создание вестибюля, сходов и платформы станции «Сахарова».

Вторая линия метрополитена протянется через пять районов Казани:

Приволжский;

Советский;

Ново-Савиновский;

Московский;

Кировский.

Первый участок длиной 5,37 километра будет включать четыре станции: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». В дальнейшем планируется продолжить строительство линии на юг к Деревне Универсиады, Республиканской клинической больнице и поселку Мирный.

Напомним, что Институт развития города Казани разработал проект станции «100-летия ТАССР», которая станет переходной от станции «Дубравная» и началом второй ветки Казанского метрополитена.

Анастасия Фартыгина