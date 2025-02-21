«Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют в четвертом «татарстанском дерби» в сезоне

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Казани с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это заключительное «татарстанское дерби» в текущем турнире.

Во вторник команды провели очный поединок в Нижнекамске, где победу одержал «Нефтехимик» со счетом 3:2. До этого казанцы дважды побеждали в «татарстанском дерби» в нынешнем сезоне — 4:1 и 2:0.

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 72 очками. Команда Анвара Гатиятулина проиграла четыре последних матча подряд в чемпионате. Помимо «Нефтехимика», казанцы разгромно уступили «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3) и «Авангарду» (2:6).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Нефтехимик» продолжает бороться за выход в плей-офф, занимая девятое место на Востоке. Нижнекамцы отстают от восьмой строчки, дающей право сыграть в Кубке Гагарина, на восемь очков. До конца чемпионата команде Леонтьева осталось провести 12 матчей.

«Ак Барсу» для досрочного выхода в плей-офф необходимо выиграть у «Нефтехимика». В случае победы казанцы станут недосягаемы для «волков».

В очном противостоянии по количеству побед за историю КХЛ лидирует «Ак Барс» — 49 против 23 у нижнекамцев.

Матч из Казани в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин