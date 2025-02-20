«Мне не стыдно смотреть в глаза»: главный фигурант дела «Тукаевских» обратился к потерпевшим

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана предоставил последнее слово фигурантам уголовного дела о серии убийств в составе банды «Тукаевские» и помимо нее. Первым из подсудимых выступил бизнесмен Геннадий Кирилов. Причем адресовал он свое последнее слово не суду, а потерпевшим, передает с заседания журналист «Реального времени».

— Мне не стыдно смотреть в глаза. Никакого отношения к убийству ваших близких я не имею, я их не знал и причины желать им смерти не было, — заявил он, обращаясь к близким покойных Роберта Аюпова и Владислава Баранова. А вдове и дочери убитого Раиса Садыкова сказал, что, как и они, потерял больше 20 лет назад родного человека.

— Мне очень жаль, что ни тогда, ни сейчас мы не нашли виновных, — сказал Кирилов, добавляя, что после убийства он и адвокат семьи Садыковых доводили до следователей версию о том, что за этой смертью стоит бригада «Рэмовских». — К сожалению, ни тогда, ни сейчас их причастность не выяснялась. Хотя у них был мотив, а у меня не было и быть не могло... С убийством Раиса я потерял все, — утверждал обвиняемый.

Отдельное обращение Геннадий Кирилов подготовил к бывшему гендиректору казанского КСК КГУ «УНИКС» Александру Щербакову, пережившему покушение на свою жизнь больше 20 лет назад.

— Пусть сказанное Вами мне в Верховном суде, что я «сволочь и подонок», останется на совести тех, кто убедил Вас... Эти слова адресованы другому человеку, который действительно является заказчиком покушения на Вас, — выступил подсудимый.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Далее он напомнил самые первые показания Щербакова после покушения и события, которые предшествовали этому. Ввиду опасений за жизнь ныне потерпевшего его даже брали под госохрану. А конфликт в то время, по мнению Кирилова и первых показаний выжившего гендиректора КСК, был только с тренером команды Коваленко.

Ранее прокуратура запросила для Кирилова срок почти максимальный — 24,5 года колонии строгого режима с отбыванием первой «пятилетки» в условиях тюрьмы.

Напомним, по версии СК, МВД и прокуратуры Татарстана, в 1992—1993 годах внутри организованной преступной группы «Тукаевские» (далее — ОПГ) образовалась одноименная банда, а в январе 1993 года ее лидер приказал трем активным участникам банды убить предпринимателя Раиса Садыкова, который захотел выйти из-под криминального влияния. Киллер Кадыров, как считают силовики, подкараулил жертву у лифта в подъезде дома на улице Маршала Чуйкова и застрелил одиночным выстрелом из обреза охотничьего ружья, после чего скрылся на машине другого члена банды Валитова, организацию этого убийства сторона обвинения предъявляет Геннадию Мураткину, ныне Кирилову.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Руководителем банды в указанный период силовики считают Радика Ахметшина, он же Гитлер, убитого в марте того же года. После этого группировку «Тукаевских» и одноименную банду временно возглавил один из ее активистов Мураткин, излагала версию обвинения прокурор Ильясова.

Кирилов одновременно является фигурантом уголовного дела МВД о преступлениях ОПС «Тукаевские», причем под следствие он попал в 2017-м, после того как обвинил в вымогательстве и взятке начальника УБОП Татарстана. На тот момент Кирилов уже занимался бизнесом, в числе его проектов была казанская стройка ЖК «Острова».

Силовики считают, те же «Тукаевские» стоят за покушением на убийство Александра Щербакова в 1999-м. По версии обвинения, директор КСК КГУ «УНИКС» отказался платить дань, и Кирилов предложил заняться устранением криминальному авторитету Ринату Фархутдинову из группировки «Хади Такташ», обещая 10 тысяч долларов. Ринтик согласился и привлек к этому преступлению Анатолия Новицкого, вместе с которым занялся слежкой за «объектом», получив от заказчика информацию, где тот бывает. В ночь с 3 на 4 ноября Фархутдинов привез Новицкого на Кремлевскую, к зданию «УНИКСа», где последний, дождавшись жертву, открыл огонь.

В прениях все подсудимые отрицали причастность к каким-либо преступлениям, а двое потерпевших заявляли о несогласии с версией обвинения.

Ирина Плотникова