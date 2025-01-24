Татарстан занял третье место по уровню IT-преступности в России

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По итогам 2024 года Татарстан оказался на третьем месте среди российских регионов по количеству преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно данным МВД России, удельный вес IT-преступлений в республике составил 57%.

Лидерами по этому показателю стали Мордовия с более чем 63% и Марий Эл почти с 62%. В десятку регионов с высоким уровнем IT-преступности также вошли Югра (54,1%), Чувашия (53,5%) и Ненецкий автономный округ (51,4%).

Наименьшие показатели IT-преступлений были зарегистрированы в Дагестане (15,1%), Чечне (16,6%) и Туве (17,2%).

Общее количество зарегистрированных киберпреступлений в России в 2024 году достигло 765,4 тыс., что составляет 40% от всех зафиксированных преступлений.



Напомним, что за 2024 год в России произошло 1,8 млрд кибератак. В эту статистику не вошли инциденты DDoS-атаки, а также атаки с использованием фишинговых сообщений. Учитываются лишь атаки с участием вредоносного ПО.

Анастасия Фартыгина