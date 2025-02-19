В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Максим Платонов

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее в 4 утра в аэропорту Казани, а также в аэропортах Нижнекамска и Ульяновска ввели временные ограничения.

Напомним, что за ночь над территорией Татарстана сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

