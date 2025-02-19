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Минобороны России: над территорией Татарстана уничтожили беспилотник

07:45, 19.02.2025

За ночь над территорией Татарстана сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо Татарстана, атакам БПЛА подверглись Брянская и Тульская области, а также акватория Черного моря. Силами ПВО были перехвачены и уничтожены три беспилотника над Брянской областью, четыре — над Черным морем, еще один — подавлен над Тульской областью.

Анастасия Фартыгина

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Татарстан

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