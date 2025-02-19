Минобороны России: над территорией Татарстана уничтожили беспилотник
За ночь над территорией Татарстана сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо Татарстана, атакам БПЛА подверглись Брянская и Тульская области, а также акватория Черного моря. Силами ПВО были перехвачены и уничтожены три беспилотника над Брянской областью, четыре — над Черным морем, еще один — подавлен над Тульской областью.
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