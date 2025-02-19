В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Казани, а также в аэропортах Нижнекамска и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Согласно официальному сообщению, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является главным приоритетом.
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