В США назвали переговоры с Россией «монументальным шагом» к миру на Украине

Фото: Максим Платонов

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде, завершившаяся во вторник, названа Белым домом «монументальным шагом» на пути к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News, пишет ТАСС.

— Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира, — подчеркнула Левитт. Она добавила, что переговоры являются лишь первым этапом длительного процесса, требующего учета позиций всех заинтересованных сторон и дальнейшего диалога.

Встреча высокого уровня собрала представителей обеих стран: Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев; США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, ключевым вопросом переговоров был поиск путей начала диалога по украинскому конфликту.

По итогам встречи обе делегации сообщили о позитивных результатах, достижении договоренности о совместном решении проблем и планах проведения дальнейших встреч. Однако детали достигнутых соглашений пока не разглашаются.



Рената Валеева