За десять лет обеспеченность жильем в Набережных Челнах выросла на 24%

Фото: Максим Платонов

За последние десять лет обеспеченность жильем в Набережных Челнах увеличилась на 24%. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на заседании городского совета автограда.

В отчетном году сдано в эксплуатацию 23 новых многоквартирных дома общей площадью 222,7 тыс. кв. м. Особого внимания заслуживает реализация программы социальной ипотеки: три новых дома предоставили 510 квартир для нуждающихся семей.



В подтверждение этих слов мэр сообщил о привлечении почти 15 млрд рублей на строительство объектов социальной сферы и инфраструктуры, из которых более 3 млрд рублей направлены в рамках реализации национальных проектов.

За последний год власти Казани утвердили строительство более 2,6 млн кв. м жилья на 88,9 тыс. человек, подсчитало «Реальное время». Чаще всего застраивали Советский район, а в конце года взялись за север. Подробнее о планах застройки — в материале издания.

Рената Валеева