Самолет с Александром Винником приземлился в Москве

Фото: Максим Платонов

Самолет с россиянином Александром Винником приземлился в Москве, подтвердил адвокат Фредерик Бело. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Адвокат также сообщил, что освобождение Винника стало возможным после освобождения американца Марка Фогеля. По словам Бело, дело против его подзащитного уже закрыто, и с этого момента Винник не числится среди заключенных.

Эта сделка стала возможной после того, как Москва передала Фогеля в руки американских властей 11 февраля. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф завершил переговоры в Москве, в ходе которых было достигнуто соглашение об освобождении Марка Фогеля.

Фогель, отбывающий наказание в России за контрабанду наркотиков, был освобожден в рамках достигнутой договоренности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что избранная мера обмена подразумевает возвращение Винника в Россию в ближайшее время. Этот шаг стал значительным событием в сфере международных отношений и судебной практики двух стран.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подробностях обмена, который состоялся в аэропорту Анкары. По его словам, переговоры велись главным образом по линии ФСБ и ЦРУ, а вся внутренняя кухня переговоров не может быть публичной.

Также он рассказал, что ситуация с россиянином Винником, который оставался в американской тюрьме, вызывает серьезную обеспокоенность. Винник провел в заключении в одиночной камере восемь лет. Россиянина арестовали 25 июля 2017 года за киберпреступления, когда он отдыхал на полуострове Халкидики в Греции с семьей. Александру грозило более 50 лет заключения.



Анастасия Фартыгина