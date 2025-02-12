Песков: Россия и США обменялись заключенными

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в результате переговоров с США был освобожден американец Марк Фогель, а также гражданин России, содержавшийся в американской тюрьме. Об этом пишет РИА «Новости».

— Результатом контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию, — сообщил Песков.

Имя освобожденного россиянина будет объявлено после его возвращения на родину, уточнил пресс-секретарь.



На просьбу прокомментировать информацию о еще одном возможном обмене заключенными, анонсированном президентом США Дональдом Трампом, Песков ответил отказом.

Ранее адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил факт передачи Марка Фогеля Соединенным Штатам. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил о визите спецпосланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию с целью достижения договоренности о возвращении американского гражданина.

Рената Валеева