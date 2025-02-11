Спецпосланник Трампа добился освобождения американца Фогеля в Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф завершил переговоры в Москве, в ходе которых было достигнуто соглашение об освобождении гражданина США Марка Фогеля, отбывающего срок в России. Об этом сообщил Белый дом.

Согласно информации от советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца, Уиткофф возвращается домой вместе с Фогелем, покидая российское воздушное пространство.

— Сегодня президент Трамп и его специальный посланник могут с удовлетворением объявить об успешном обмене, — подчеркнул Уолц.

Фогель был задержан в России и осужден, однако детали его дела и условия освобождения остаются пока непубличными. Тем не менее данное событие стало позитивным шагом в укреплении отношений между двумя странами на фоне продолжающегося напряжения.

Анастасия Фартыгина