В Госдуме одобрили к II чтению законопроект о продлении маткапитала до 2030 года

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Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Законопроект был внесен правительством России 19 декабря 2024 года. Предлагаемые изменения вносятся в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

По данным пояснительной записки, ожидается, что около 5 млн семей получат право на маткапитал в период с 2027 по 2030 год, что потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 2,7 трлн рублей.

В 2025 году общий размер материнского капитала в России составит 912 тысяч рублей.

Рената Валеева