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Размер материнского капитала в 2025 году увеличится до 912 тысяч рублей

17:57, 23.01.2025
Размер материнского капитала в 2025 году увеличится до 912 тысяч рублей
Фото: Мария Зверева

Общий размер материнского капитала в России составит 912 тысяч рублей в 2025 году, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с кабмином.

— Повысится и материнский капитал. Его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году, — заявил Котяков.

Министр также уточнил, что с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч и достигнет 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, ранее не оформлявшая сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить сумму единовременной выплаты остатка средств маткапитала до 20 тысяч рублей. В настоящее время, согласно действующему законодательству, семьи могут получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты только в том случае, если он не превышает 10 тысяч рублей.

Рената Валеева

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