Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении маткапитала

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Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщили в ТАСС.

По данным пояснительной записки, ожидается, что около 5 млн семей получат право на маткапитал в период с 2027 по 2030 годы, что потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 2,7 трлн рублей.

Программа материнского капитала была инициирована в 2007 году и с тех пор стала одной из самых эффективных мер государственной поддержки семей с детьми. С 1 января 2020 года на оформление капитала могут рассчитывать семьи, имеющие первого ребенка. В 2024 году сумма материнского капитала после индексации составит 630 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго.

Президент Владимир Путин поручил продлить программу после послания Федеральному Собранию, что подчеркивает важность этой инициативы для улучшения демографической ситуации в стране. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что программа стала мощным инструментом для поддержки будущих мам и молодых родителей, и с момента ее введения было выдано более 14 млн сертификатов.

Напомним, что с 1 февраля 2025 года в России увеличится сумма материнского семейного капитала.



Анастасия Фартыгина