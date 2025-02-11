Форвард «Рубина» Даку: «Время пришло, я ухожу»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» выложил в соцсетях видео с обращением нападающего Мирлинда Даку.

— Ребята, время пришло, я ухожу, — сказал Даку.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Контракт Даку с «Рубином» действует до 30 июня 2026 года.



Нападающий получил травму голеностопа в контрольном матче «Рубина» против узбекистанского «Нефтчи» на сборе в Турции. Следующая товарищеская игра казанской команды состоится 18 февраля с «Сочи».



В нынешнем сезоне Даку забил девять голов и отдал четыре голевые передачи в 17 матчах за «Рубин» в Российской премьер-лиге (РПЛ).



UPD: позднее в соцсетях клуба появилось второе видео с форвардом, где тот прорекламировал продажу абонементов на весеннюю часть сезона.

Подробнее о зимней подготовке казанской команды к возобновлению сезона — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин