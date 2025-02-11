Новости спорта

11:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Форвард «Рубина» Даку: «Время пришло, я ухожу»

16:48, 11.02.2025
Форвард «Рубина» Даку: «Время пришло, я ухожу»
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» выложил в соцсетях видео с обращением нападающего Мирлинда Даку.

— Ребята, время пришло, я ухожу, — сказал Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Контракт Даку с «Рубином» действует до 30 июня 2026 года.

Нападающий получил травму голеностопа в контрольном матче «Рубина» против узбекистанского «Нефтчи» на сборе в Турции. Следующая товарищеская игра казанской команды состоится 18 февраля с «Сочи».

В нынешнем сезоне Даку забил девять голов и отдал четыре голевые передачи в 17 матчах за «Рубин» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

UPD: позднее в соцсетях клуба появилось второе видео с форвардом, где тот прорекламировал продажу абонементов на весеннюю часть сезона.

Подробнее о зимней подготовке казанской команды к возобновлению сезона — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортФутбол

Новости партнеров

Читайте также