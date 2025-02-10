Защитник УНИКСа Маркос Найт вошел в символическую пятерку недели Единой лиги
Защитник казанского УНИКСа Маркос Найт был включен в символическую пятерку лучших игроков прошедшей игровой недели Единой лиги ВТБ, которая охватывала период с 3 по 9 февраля.
Найт продемонстрировал выдающуюся игру в победном матче УНИКСа против «Пармы». Он стал самым результативным игроком встречи. За игру он набрал 23 очка, 4 подбора и 3 перехвата. Бросок из за дуги Найта, на последних секундах четвертой четверти, позволил УНИКСу вырвать победу у пермского клуба.
Помимо Найта, в символическую пятерку недели вошли защитник Трент Фрейзер («Зенит»), защитник Каспер Уэйр (ЦСКА), форвард Айзея Уэйли («Локомотив-Кубань») и форвард Максим Барашков (МБА-МАИ)
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