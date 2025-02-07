Лайшев: Валиева имеет полное право распоряжаться своими наградами, она их заслужила

Фото: Динар Фатыхов

Бывший руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что фигуристка Камила Валиева имеет полное право распоряжаться своими наградами, несмотря на отстранение и аннулирование результатов после допингового скандала. Об этом пишет РИА «Новости».

Валиева лишилась медали Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях, золота чемпионата Европы — 2022, а также золота, серебра и бронзы чемпионатов России после дисквалификации. Она их до сих пор не вернула.

— Западные спортивные деятели не достойны, чтобы Камила общалась с ними. Валиевой не нужно отдавать медали. Что хотим, то и делаем со своими наградами. Она их честно заработала и имеет право распоряжаться ими сама. А прогнившее общество обманщиков не должно ей в этом подсказывать! Мы теперь сами решаем судьбу спорта, к которому всегда честно относились, — заявил Лайшев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Валиевой следует вернуть медали с соревнований.

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Фигуристка сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре 2025 года.

Рената Валеева