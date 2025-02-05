Камила Валиева до сих пор не вернула медали, которых ее лишил CAS

Фото: Динар Фатыхов

Фигуристка Камила Валиева до настоящего времени не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Согласно решению CAS, Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград, завоеванных на отдельных этапах турнира. Дисквалификация спортсменки истечет 25 декабря 2025 года.

— На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам, — заявил собеседник агентства.

Напомним, 9 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение фигуристки отсчитывается от 25 декабря 2021 года, а результаты, показанные ею с этого момента, были аннулированы. Помимо прочего, из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев Валиева не сможет принять участие в Олимпийских играх 2026 года.

Рената Валеева