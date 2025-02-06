Депутат Журова призвала Валиеву вернуть медали

Фото: Руслан Ишмухаметов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристке Камиле Валиевой следует вернуть медали с соревнований, результаты которых были аннулированы из-за дисквалификации. Об этом пишет РИА «Новости Спорт».

В связи с дисквалификацией Валиевой ее призвали сдать золото Олимпийских игр в командных соревнованиях, золото чемпионата Европы, а также медали на других престижных турнирах.

— Валиевой нужно вернуть медали тех соревнований, результаты которых у нее аннулировали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь. Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Да, Валиева заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом. Нужно вернуть эту медаль, иначе останется напоминание о допинговом скандале. Я бы не хотела, чтобы у меня была награда с такой подоплекой, — заявила Журова.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Журова отметила, что, несмотря на наличие запрещенного вещества, Валиева заслужила победы на этих соревнованиях и не хочет, чтобы медали ассоциировались исключительно с допинговым скандалом.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.

Рената Валеева