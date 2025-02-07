В Набережных Челнах приостановили работу кабинета УЗИ из-за нарушений санитарных норм

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах приостановлена деятельность кабинета ультразвуковой диагностики ООО «Дентал Форте Элит» сроком на 30 суток. Такое решение принял городской суд на основании материалов, предоставленных Челнинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе плановой выездной проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации кабинета УЗИ. В частности, установлено, что стены кабинета были отделаны керамической плиткой, что запрещено действующими санитарными правилами.

В отношении юридического лица были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности кабинета УЗИ. Кабинет был опечатан.



В Казани суд приостановил деятельность бара-ресторана Doski на 90 суток из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства, выявленных в ходе совместной проверки Роспотребнадзора по Татарстану и МВД по Казани.

Рената Валеева