Бар-ресторан Doski в Казани закрыт на 90 суток за грубые нарушения санитарных норм
В Казани суд приостановил деятельность бара-ресторана Doski на 90 суток из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства, выявленных в ходе совместной проверки Роспотребнадзора по Татарстану и МВД по Казани. Об этом сообщили в пресс-службе.
В ходе проверки в заведении, расположенном по адресу: ул. Пушкина, 17, были установлены следующие нарушения:
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений,
- несоблюдение поточности технологических процессов,
- нарушения режима мытья посуды,
- недостаточное количество технологического оборудования и инвентаря.
Кроме того, в ресторане осуществлялся прием пищевых продуктов и продовольственного сырья без маркировки и документов, обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности, а также не соблюдалось товарное соседство (совместное хранение готовой продукции, полуфабрикатов, необработанных овощей и сырых куриных яиц). В результате было изъято семь партий продуктов общим объемом 107,7 кг.
Также было установлено, что к работе допущены сотрудники без сведений о прохождении медосмотров, вакцинации и гигиенического обучения. В баре-ресторане не проводился производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.
Суд принял решение о запрете деятельности бара-ресторана сроком на 90 суток.
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