Более 1500 осужденных в Татарстане получили новую профессию в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году 1571 осужденный в Татарстане получил профессиональное образование. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии УФСИН России по республике.

Профессиональное обучение осужденных организовано в училищах по 29 профессиям, востребованным на региональном рынке труда.

Кроме того, УФСИН России по Татарстану активно сотрудничает с министерствами и ведомствами республики, а также с государственными и муниципальными заказчиками по изготовлению продукции легкой промышленности и мебели. В 2024 году были заключены договоры на общую сумму более 82 млн рублей, что более чем в 2 раза превышает показатели предыдущего года.

Уровень привлечения к труду осужденных к принудительным работам в Татарстане достиг 99%. За год в доход бюджета из зарплаты этой категории граждан было перечислено более 50 млн рублей.

Рената Валеева