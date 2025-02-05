Татарстан получил 50 млн рублей из зарплат осужденных
Уровень привлечения к труду осужденных к принудительным работам в Республике Татарстан достиг 99% за отчетный период. За год в доход бюджета из заработной платы этой категории граждан было перечислено более 50 млн рублей, стало известно на расширенном заседании коллегии УФСИН России по Татарстану.
В 2024 году через исправительные центры и участки, предназначенные для отбывания принудительных работ, прошли 1828 человек, что на 15% больше, чем в предыдущем году.
Напомним, в Казани планируется завершить строительство следственного изолятора на 1000 мест в текущем году. Все инженерные системы функционируют в штатном режиме, общая строительная готовность объекта составляет 87%.
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