Штат Управления ЗАГС Татарстана планируют расширить после сокращения в 2023 году
Власти Татарстана планируют увеличить численность работников Управления ЗАГС до 14 человек. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.
- Согласно документу, месячный фонд оплаты труда по должностным окладам для сотрудников ЗАГС составит 369,2 тыс. рублей.
Это решение является обратным по отношению к ранее принятому. В январе 2023 года премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о сокращении штата Управления ЗАГС с 16 до 13 человек к 1 июля того же года. Тогда сокращение составило почти 19%, а месячный фонд оплаты труда уменьшился на 8% — с 364 тыс. до 335 тыс. рублей.
Позднее это решение отложили на 2024 год.
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