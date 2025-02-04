Штат Управления ЗАГС Татарстана планируют расширить после сокращения в 2023 году

Фото: Роман Хасаев

Власти Татарстана планируют увеличить численность работников Управления ЗАГС до 14 человек. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, месячный фонд оплаты труда по должностным окладам для сотрудников ЗАГС составит 369,2 тыс. рублей.

Это решение является обратным по отношению к ранее принятому. В январе 2023 года премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о сокращении штата Управления ЗАГС с 16 до 13 человек к 1 июля того же года. Тогда сокращение составило почти 19%, а месячный фонд оплаты труда уменьшился на 8% — с 364 тыс. до 335 тыс. рублей.

Позднее это решение отложили на 2024 год.

Рената Валеева