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В Татарстане отложат сокращение штата управления ЗАГС на 2024 год

18:26, 19.06.2023

Кабмин Татарстана отложит сокращение предельной численности сотрудников управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС), согласно проекту кабмина республики.

Число работников сократят на два с января 2024 года, а не с 1 июля текущего года, как планировалось ранее.

Сейчас предельная численность сотрудников татарстанского ЗАГСа — 16 человек. Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам — 364,027 тысячи рублей. В постановлении, согласно которому сокращение ожидалось 1 июля, указывалось, что предельная численность составит 14 человек, а месячный фонд оплаты труда — 334,843 тысячи рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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