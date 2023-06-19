В Татарстане отложат сокращение штата управления ЗАГС на 2024 год

Кабмин Татарстана отложит сокращение предельной численности сотрудников управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС), согласно проекту кабмина республики.



Число работников сократят на два с января 2024 года, а не с 1 июля текущего года, как планировалось ранее.

Сейчас предельная численность сотрудников татарстанского ЗАГСа — 16 человек. Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам — 364,027 тысячи рублей. В постановлении, согласно которому сокращение ожидалось 1 июля, указывалось, что предельная численность составит 14 человек, а месячный фонд оплаты труда — 334,843 тысячи рублей.

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Маргарита Головатенко