Форвард «Ак Барса» Барабанов рассказал, чем может удивить СКА

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов поделился ожиданиями от матча с петербургским СКА в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам хоккеиста, «барсам» необходимо лишить соперника свободного пространства на льду.

— Когда играешь с большими соперниками, лишние слова не нужны — все всё понимают. Парни готовы биться и выкладываться на сто процентов. Чем может удивить СКА? Команда хорошо играет в атаке, нужно лишить ее свободного пространства и шайбы, — приводит слова Барабанова пресс-служба клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ноябре «Ак Барс» обыграл в овертайме СКА со счетом 3:2. Всего в очном противостоянии казанцы выиграли 18 игр из 38 в рамках КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина занимает четвертое место в Восточной конференции с 68 очками. СКА идет шестым в турнирной таблице Запада с 65 баллами в 51 игре.



Матч в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал ТНВ.

Зульфат Шафигуллин