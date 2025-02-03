В Казани пройдет первый съезд министров культуры ОИС в рамках KazanForum

Фото: Мария Зверева

В Казани состоится первый в истории России съезд министров культуры Организации Исламского Сотрудничества (ОИС). Это событие будет проходить в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum», который пройдет 15–16 мая.

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова, находясь в рабочей поездке, подчеркнула значимость культурного взаимодействия между Россией и исламским миром. Она также пригласила заместителя генерального секретаря ОИС по гуманитарным вопросам Тарика Али Бахита принять участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который состоится в сентябре.

В ответ на приглашение генсек ОИС предложил организовать в России масштабную выставку, посвященную истории и культуре исламского мира, что может стать еще одним шагом к укреплению культурных связей между странами.

Напомним, что представители талибов*, попечительствующих в Афганистане, обратились к властям Татарстана с просьбой организовать выставку афганской продукции на экономическом форуме KazanForum.



Анастасия Фартыгина