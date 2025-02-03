В Казани оштрафовали глав управляющих компаний за неубранный снег и наледь

Фото: Максим Платонов

В Казани двух руководителей управляющих компаний, обслуживающих Авиастроительный и Советский районы, оштрафовали за ненадлежащее содержание придомовых территорий. Суммы штрафов составили 51 и 50 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана.

Жители домов на улицах Челюскина и Академика Кирпичникова обратились с жалобами на скопление снега и наледи на подходах к подъездам, тротуарах и проезжей части. В ходе проверки инспекторы также обнаружили, что в подъездах дома на улице Кирпичникова с потолков осыпается краска.

У обоих директоров управляющих компаний это не первое нарушение. Штрафы были назначены как мера ответственности за повторные нарушения. Исполнение предписаний по устранению выявленных недостатков находится под контролем жилищной инспекции.

Накануне в Казани в квартире на первом этаже дома по улице Рихарда Зорге произошло отравление угарным газом, в результате которого пострадали четверо детей и трое взрослых.



Анастасия Фартыгина