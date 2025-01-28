В Казани из-за отравления угарным газом пострадали дети и подросток

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В Казани в квартире на первом этаже дома по улице Рихарда Зорге произошло отравление угарным газом, в результате которого пострадали четверо детей и трое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции.

По предварительной информации, ЧП произошло поздно вечером 27 января из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Специалисты зафиксировали наличие тяги в вентиляции и дымоходе, однако концентрация угарного газа в помещении оставалась высокой. Пострадавшие были госпитализированы в ДРКБ, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Газоснабжение в пяти квартирах этого стояка было отключено. Последнее техническое обслуживание газовых приборов было проведено 17 января 2025 года.

В ночь на 24 января в Альметьевске произошел подобный случай. По информации, в квартире дома №4 по улице Гафиатуллина были обнаружены пострадавшие. Двое детей — дочь 2012 года рождения и сын 2017 года рождения — были госпитализированы в сопровождении матери в детское отделение Центральной районной больницы (ЦРБ). Отец от госпитализации отказался.

Рената Валеева