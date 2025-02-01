Дональд Трамп заявил об «очень серьезных обсуждениях» с Россией конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с Россией ведутся «очень серьезные» обсуждения конфликта на Украине.

— Все, что я могу сделать, чтобы остановить войну, я сделаю. У нас уже идут обсуждения, — сказал он журналистам (цитата по «Интерфакс»).

Трамп выразил надежду, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта. «Мы, возможно, сделаем что-то важное», — добавил американский лидер.

Напомним, в январе Трамп заявил, что желает встретиться с Путиным «в ближайшее время». Ранее он также не исключил возможности прекращения поставок американского оружия на Украину и заявил о своей готовности к встрече с российским лидером.

В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона ожидает сигналов от Трампа для начала возможных переговоров. «Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов, проинформируем о возможном разговоре своевременно», — уточнил он.

Организация Объединенных Наций поддержала возможность проведения переговоров между Путиным и Трампом. Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН «поддерживает любые переговоры между лидерами США и России» и надеется, что они «будут стремиться к диалогу».



Галия Гарифуллина