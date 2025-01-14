Трамп заявил о желании скорейшей встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп выразил желание как можно скорее провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax, отметив, что «собирается встретиться очень быстро» и хотел бы, чтобы это произошло еще до его официального вступления в должность.

По словам будущего помощника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца, в ближайшее время могут состояться телефонные переговоры между лидерами двух стран. Ранее Трамп заявлял о готовности к встрече с Путиным в первые полгода своего президентства, напомнил ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил готовность Владимира Путина к встрече с новым американским коллегой без каких-либо условий, подчеркнув при этом отсутствие конкретной информации о сроках и формате возможной встречи.

Рената Валеева