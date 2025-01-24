Песков: «Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов»

Москва готова к новым контактам между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, подчеркнув, что российская сторона ожидает сигналов от Трампа для начала возможных переговоров.

— Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов, проинформируем о возможном разговоре своевременно, — уточнил Песков.



Напомним, что Дональд Трамп заявил, что в случае продолжения специальной военной операции России на Украине он готов ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.

Анастасия Фартыгина