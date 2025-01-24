ООН приветствует потенциальные переговоры между Путиным и Трампом

Организация Объединенных Наций поддержала возможность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН «поддерживает любые переговоры между лидерами США и России» и надеется, что они «будут стремиться к диалогу».

Это заявление прозвучало после того, как Трамп заявил, что желает встретиться с Путиным «в ближайшее время». Ранее он также не исключил возможности прекращения поставок американского оружия на Украину и заявил о своей готовности к встрече с российским лидером «в любое время».

Путин со своей стороны заявил, что Россия «никогда не отказывалась» от контактов с США.

ООН выразила надежду, что США и Россия продолжат искать возможности для диалога.

Рената Валеева